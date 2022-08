Tenåringer siktet for ran

To gutter over kriminell lavalder ble i helgen pågrepet, siktet for ran av en mindreårig gutt og jente ved Johanneskirken i Bergen fredag kveld. Det skriver BT. Ifølge de to ofrene skal det har vært mellom fire og seks gjerningspersoner, og politiet leter nå etter øvrige involverte.