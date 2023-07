Tenåringar frifunne for overgrep

Sogn og Fjordane tingrett har frifunne to tenåringar for seksuelt overgrep mot ei ung jente som var ute av stand til å motsette seg dette. Ein gut var tiltalt for overgrepet, som skjedde på eit nachspiel i fjor. Ei jente var tiltalt for psykisk medverknad. Påtalemakta kravde ungdomsstraff over to år for dei to tiltalte, som også vart frikjende for oppreisingskravet. Det er førebels uvisst om frifinninga blir anka.