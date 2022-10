Tenåring utsett for alvorleg vald

Væpna politi arresterte ein mann i 30-åra på Hjellestad fredag kveld. Han skal ha slått, sparka og skada ein ungdom i samband med at det hadde vore uro rundt bustaden hans, opplyser Frode Kolltveit i politiet. Ifølgje BT skal ein mindreårig gut ha blitt køyrt med ambulanse til Haukeland sjukehus, etter at han blei utsett for alvorleg vald med ein gjenstand. Søndag vil politiet be retten om å få fengsla mannen.