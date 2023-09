Tenåring skal ha blitt knivrana i helga

Ein tenåring skal ha blitt rana av andre ungdommar på Kleppestø laurdag ettermiddag. Fire-fem ungdommar stod bak, og dei skal ha brukt kniv til å truge til seg kle og andre gjenstandar. Sjef for politiet i Askøy og Øygarden, Sven Erik Midthjell, seier til Bergens Tidende at ranet går inn i eit mønster der ungdom ranar ungdom. Tre av tenåringane er sikta for ran eller medverknad til ran.