Tenåring med sabel hindrar trafikken i Bergen

Politiet i Bergen er i dialog med ein tenåring med sabel. Personen står midt i vegbanen i Loddefjord og det får betydning for trafikkavviklinga. Politiet har rykt ut med mange einingar, melder dei. Først melde politiet at dei hadde treft vedkomande i samband med søk etter to mistenkte etter eit ransforsøk i Loddefjord. Seinare melde dei at det er uklart om personen med sabelen har noko med ranet å gjera.