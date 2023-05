Tenåring framleis på sjukehus etter fallulykka på Voss

Avisa Hordaland har intervjua 19-åringen som fall omtrent 15 meter i ei klatreulykke på Voss 15. mai. Ho fortel avisa at fallet enda med brot i ryggen, kragebein ut av ledd og avrive korsband. I helga blei ho overført frå Haukeland universitetssjukehus til Voss sjukehus.

– Alle operasjonane har gått veldig bra, og når det gjeld ryggen har eg fått beskjed om at brotet var på ein slik måte at det ikkje er fare for lammingar. Dei som jobba på Haukeland har sagt at eg har vore veldig heldig, seier ho til avisa.

Hendinga skjedde då kvinna var på klatretur med klassen sin på Voss vidaregåande skule, i samband med at ho tar valfaget friluftsliv på villmarkslinja. Rektor ved skulen, Svein Inge Styve, fortel at grunnen til fallet var at tauet som eleven brukte til å rappellere seg nedover fjellsida, rauk. Han stiller seg uforståande til korleis noko slikt kunne skje, då tauet var nyinnkjøpt i november i fjor og er meint til bruk i rappellering.

Politiadvokat i Vest politidistrikt, Sigurd Granli, seier til avisa at politiet etterforskar saka, men at dei ikkje har grunnlag for å tru at noko straffbart har førekomme.