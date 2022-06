Tenåring dømd for vald

Ein tenåring frå Bergen er dømd til 18 månaders ungdomsstraff, subsidiært 14 månaders fengsel, for vald mot ein annan. Tenåringen slo fornærma fleire gongar i ansiktet så han fekk tannskadar, og krevde at fornærma tømde lommene for verdisaker. Det medførte at fornærma gav tenåringen ein snusboks.