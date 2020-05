Telefonproblemer i store deler av landet

Over hele landet meldes det om problemer med å ringe inn og ut fra Telia-numre.

– Vi har dessverre landsdekkende problemer med talenettet. Vi beklager ulempene dette medfører. Våre teknikere jobber på spreng med å løse problemene, skriver Telia på sine nettsider.

Bedrifter rammet

Feilen skal gjelde bedriftsløsningen, opplyser selskapet til NRK.

– Vi har for øyeblikket problemer med vår bedriftsløsning, der en feil gjør at enkelte av våre bedriftskunder ikke får ringt ut eller inn. Vi jobber med feilsøking og kommer tilbake med mer informasjon så fort som mulig. Vi beklager så mye de ulempene dette har for de som er berørt, skriver pressesjef i Telia, Daniel Barhom, i e-post.

Rundt klokken 15.50 skriver Telia på nettsidene sine at færre opplever problemer, men at feilrettingen fortsatt pågår.

Politiet har problemer

Politiet i Møre og Romsdal skriver at de har utfall av telefoner inn og ut til politiet nå. Nødtelefonen 112 virker.

Også Øst politidistrikt melder om samme problem. Heller ikke der skal 112 være berørt.

På Telias Facebook-side melder kunder i Oslo og Trondheim om feil.

Også i Troms, Vestland, Sørlandet, Vestfold, Telemark og Østfold er det meldt om problemer.

Selskapet skriver at problemene også gjelder for å ringe inn til deres kundesenter.