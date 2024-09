Telefon tok fyr i fly – Havarikommisjonen kommer med anbefaling

Havarikommisjonen har undersøkt hendelsen der en mobiltelefon tok fyr om bord et Wizz Air på vei til Bergen i 2022.

Eieren av mobiltelefonen fikk lettere brannskader da han prøvde å ta batteriet ut av telefonen.

I rapporten skriver Havarikommisjonen at det tok fyr i et lithium-ion batteri, trolig etter at batteriet hadde fått en skade. Dersom temperaturen i batteriet går over 80 grader, vil det oppstå en selvforsterkende kjemisk varmereaksjon (kalt thermal runaway eller termisk rusning (TR)). Brannforløpet kan sende celletemperaturen opp i 900 grader, og gi en utskytende flamme på 1000 grader.

Slike branner kan være svært utfordrende å håndtere og tilmærmet umulig å stoppe om tidlige tiltak ikke blir iverksatt, skriver Havarikommisjonen.

Ifølge kommisjonen eksisterer det krav om prosedyrer og utstyr for å håndtere en slik brann. Det er derimot ikke spesifisert hva et slikt utstyrsett skal inneholde. Om bord på Wizz Air-flyet var det beskyttelseshandsker, to spesielle brannslukkere som slukker og kjøler ned og en oppbevaringspose som står imot brann og demper ekspolosjoner.

Om bord Wizz Air-flyet ble denne prosedyren igangsatt raskt, og telefonen ble lagt i en metallboks som ble plassert på et toalett bak i kabinen. Boksen ble fylt med vann.

I rapporten roser Havarikommisjonen håndteringen fra besetningen på flyet, og sier at dette skjedde «raskt og på en svær god måte».

De kommer også med en anbefaling om at alle operatører som driver passasjertransport har slike brann-hansker i både cockpit og kabin.