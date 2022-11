Tek sjølvkritikk etter flaumvarsel

– Vi varsla litt seint, det må vi medgi, seier Herve Colleuille ved Noregs vassdrags- og energidirektorat til Bergens Tidende. NVE sende ut raudt farevarsel fredag. Same dag gjorde flaumen store skader på Voss og i Evanger. Colleuille peiker på at det er vanskeleg å vurdere når ein skal sende ut varsel og at dei i dette tilfelle valde å sjå an situasjonen sidan mykje var usikkert.