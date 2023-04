Tek over for Johannessen

Kari Kjellstad tek over som sjef for politiet i Sogn og Fjordane i midten av april, skriv Sogn Avis. Kjellstad har meir enn 35 års erfaring frå politiet. Ho skal i første omgang ha jobben i eit halvt år, før stillinga skal lysast ut. Kjellstad tek over etter Arne Johannessen, som blir visepolitimeister i Vest politidistrikt i seks månadar før han blir pensjonist.