Teater Vestland fekk VR-pris

Teater Vestland vann to prisar i den årlege Vrinn Awards under Nordic VR Forum på Hamar i går.

Dei vann i kategorien «kunst og kultur» og juryen sin spesialpris for førestillinga Torn og Rose i Eventyrland.

Vrinn awards blir rekna for å vere ei stor og viktig bransjekåring for virtuell røyndom.