Taxisjåfør truet, slått og sparket

En drosjesjåfør skal ha blitt truet, slått og sparket i forbindelse med en tur med en mann og en kvinne til Breistein i Bergen i natt. Det hele skal ha skjedd i forbindelse me at mannen i paret ikke ville betale for turen.

En patrulje fant mannen og kvinnen sovende i et hus i nærheten. De var begge ruset og ble tatt med til legevakt.

Det er bare mannen, som skal ha stått bak volden. Han er pågrepet og satt i arresten. Drosjesjøføren skal ikke ha blitt alvorlig skadet.