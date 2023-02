Tause pizzasjåførar etter trafikkulukke på Minde

I 16-tida var to pizzabilar innblanda i ein påkøyrsel bakfrå i Minde Allé i Bergen. Dei to involverte er ikkje alvorleg skadde, men den eine vart send til legevakta. – Men hendinga framstår som uklar, for dei involverte er knappe med opplysningar, melder Vest politidistrikt. Køane har no løyst seg opp.