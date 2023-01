Taubåt gjekk på grunn i Askvoll

Ein mindre taubåt med lekter grunnstøytte ved Raudøyna i Askvoll seint fredag kveld. Det var ingen fare for liv og helse, melder Hovudredningssentralen Sør-Norge. Kystvakta kom til staden for å hjelpe til. Dei to som var om bord fekk også hjelp frå ein nærliggande båt, skriv Firda.