Ein mann frå Stord vart i januar 2022 tatt i rusa tilstand, medan han køyrde på ein elektrisk sparkesykkel i Leirvik sentrum. Testar hos Statens vegvesen viste at sparkesykkelen kunne nå ein maksfart på over 80 km/t. Med ei slik maksfart skulle sparkesykkelen ha vore registrert som motorvogn, meiner Haugaland og Sunnhordland tingrett. Sparkesykkelen vert no inndrege, har retten bestemt.