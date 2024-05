Tatt i 143 km/t i 80-sona

Ein person vart målt til 143 km/t i 80-sona på E39 ved Raunholm i Fitjar onsdag kveld, skriv Sunnhordland.

Vedkommande mista førarkortet. Ein annan bilførar, som vart målt til 119 km/t i same område, mista også førarkortet.

Til saman vart det to førarkortbeslag og to forenkla førelegg under kontrollen, skriv avisa.