Tatt for ruskøyring i Hardanger

Ein mann i 30-åra blei laurdag stansa og kontrollert av ein politipatrulje i Ullensvang kommune. Mannen blæs over lovleg verdi, og måtte bli med til legevakta for å ta blodprøve. Mannen blir meldt for køyring i ruspåverka tilstand, og for køyring utan gyldig førarkort.