Tatt for ruskøyring

Klokka 02.50 i natt fekk politiet melding om ein bil som hadde snurra og køyrt inn eit gjerde i Jekteviken i Bergen. Føraren sprang frå staden, men vart innhenta av politiet. Han blåste til over lovleg verdi på alkometer. Politiet opprettar no sak for køyring i påverka tilstand.