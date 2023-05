Tatt for promillekøyring for tredje gong på få veker

Ein mann i 70-åra blei måndag stoppa av politiet i Alver etter å ha køyrt bil i alkoholpåverka tilstand. Det skriv Avisa Nordhordland. Dette er tredje gongen på få veker at mannen blir stoppa for å køyre bil med promille. Politistasjonssjef Kjell Idar Vangberg seier til avisa at mannen blei fråteken førarkortet første gong han blei stoppa. Promillen hans var den gongen målt til 2.