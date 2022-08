Tatt for mobilbruk under køyring

Tre personar vart tekne for å bruke mobilen medan dei køyrde bil under ein politikontroll i Nordfjord i kveld. Dei tre fekk eit førelegg på 7450 kroner kvar. Kontrollen varte under ein halvtime. Bruk av mobil under køyring svekkjer fokus på trafikkbildet, skriv politiet på Twitter.