Tatt for manglende bilbelte og bruk av mobiltelefon

Utrykningspolitiet har gjennomført en adferdskontroll på Stord. Tre personer fikk gebyr på grunn av manglende bilbelte. To fikk forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. En person er anmeldt, men det er ikke vedtatt forelegg for bruk av mobiltelefon.