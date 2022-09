Tatt for å køyre elsparkesykkel i rusa tilstand

Ein 19 år gammal mann vart natt til laurdag tatt for å køyre elsparkesykkel i alkoholpåverka tilstand. Mannen blei stoppa ved Zachariasbryggen og blåste til over lovleg verdi. Politiet melder at personen vert framstille for utandingsprøve.