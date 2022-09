Tatt beslag i kniv etter valdtektsforsøk

Politiet har enno ikkje bestemt seg for om ein mann i 20-åra skal framstillast for fengsling, etter ein knivepisode på Landås måndag ettermiddag. Mannen er sikta for valdtektsforsøk på ei kvinne i 30-åra. Kvinna hadde skader på kroppen og politiet har tatt beslag i ein kniv. – Vi ønskjer ikkje gå i detalj på kva sikta eller fornærma har forklart i avhøyr, seier politiadvokat Lillian Andersson Kleppe.