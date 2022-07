Sanksjonene er vårt viktigste pressmiddel mot det russiske regimet og for å svekke Putins evne til å finansiere krigen i Ukraina. Regjeringen har hatt en klar linje gjennom hele krisen om at vi står sammen med våre naboland og EU for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt.

Det er ikke slik at all overføring av penger til Russland rammes av sanksjonene. Tiltakene er målrettet og er ment å ramme personer og selskaper som har koplinger til russiske statsapparat – ikke russere generelt. Det er forbudt å overføre penger til listeførte personer og selskaper. Per nå er 1158 individer og 98 selskaper, herunder flere russiske banker, listeført. Det kan gis unntak for overføringer til listeførte, blant annet for å dekke grunnleggende behov. En rekke russiske banker er også utestengt fra SWIFT-samarbeidet. Det vil ikke være mulig å foreta overføringer gjennom disse bankene.

Vi vet også at det er en utfordring i praksis at norske banker er avhengig av korrespondentbanker i andre land som kan forholde seg til enda strengere regelverk enn det norske og at helt legitime overføringer kan stoppe av den grunn. Det kan også være banker som i tråd med interne retningslinjer legger seg på en strengere praksis enn det som følger av sanksjonene. Vi anbefaler kunder å ta kontakt med sine banker for å undersøke hvorvidt lovlige overføringer lar seg gjennomføre i praksis, f.eks. om det er mulig å finne en annen bank i Russland som pengene kan overføres til.