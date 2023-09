Tapte søksmål om fiskeoppdrett ved korallrev

Eit oppdrettsselskap som saksøkte staten for å få lov til å drive fiskeoppdrett ved eit blomkålkorallrev i Nordfjord, tapte både i tingretten og i lagmannsretten. Det melder Bergens Tidende. Høgsterett sitt ankeutval har avgjort at det ikkje vert nokon ankesak og at dommen er rettskraftig, skriv avisa.