Tap for Brann i årets første hjemmekamp

Det endte 0–2 mellom Brann og Fredrikstad på Brann Stadion i kveld.

Stian Stray Molde sørget for ledelse halvveis for et effektivt og hardtkjempende FFK-lag, men også etter hvilen slet Brann med å sette østfoldingene på store prøver.

Rundt halvveis i omgangen stod Bård Finne for det som står igjen som vertenes største mulighet i kveld, et forsøk som få minutter senere ble avløst av nevnte Moldes andre for kvelden.

FFK hadde med det to mål på to store målsjanser, og bakover i banen viste gjestene seg som en lei nøtt for et Brann som slet med å sette Jonathan Fischer på store prøver.

Tidlig i tilleggstiden prøvde Finne seg igjen, men også denne gangen ble det med nesten for et Brann-lag som leverte 90 minutter det er lenge siden man har sett maken til her i Bergen.

Alt i alt en stor bortekamp for et FFK som var både gode og heldige, og de nyopprykkede påfører rødtrøyene det som kun er lagets andre hjemmetap de siste to kalenderårene.