Bergen kommune varsler høy luftforurensing i byen, både i dag og i morgen. Årsaken er at luften rett og slett står stille.

Astmatikere og folk med luftveisplager blir rådet til ikke å gå utendørs i de mest forurensede områdene.

Luften blir trolig bedre fra torsdag av. Da er det meldt om mer vind fra sørøst.

ULRIKEN: Bilde fra Ulriken 15. november. Foto: Meteorologene

Helikopter-, fly og fergetrafikk rammet

På grunn av tåken er all helikoptertrafikk til og fra Nordsjøen ut fra Bergen innstilt.

I Florø ble et helikopter fra Visund-plattformen omdirigert til Førde lufthavn.

– Det har skjedd før, men er relativt uvanlig, sier lufthavnsjefen i Førde, Kjell Otto Gjesdal.

Også et rutefly fra Bergen som skulle lande i Florø ble sendt til Førde. Flytrafikken på Flesland er ellers ikke rammet.

Et fly som skulle reist fra Oslo til Florø kl. 09.20 ble 50 minutter forsinket på grunn av forholdene ved Florø lufthavn. Den åpnet kl. 10 etter å ha vært stengt på grunn av tåken.

BERGEN: Slik så Bergen ut fra Ulriken mandag kveld. Foto: Anne Elfriede Drønen

Ferjekaptein: – Så vidt vi så åpningen til kaien

Tirsdag morgen var det også problemer på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på grunn av tåken.

Fra 09.10 åpnet sambandet igjen, men rederiet sier at man likevel må regne med forsinkelser på grunn av at tåken fremdeles truer sikten når ferjen skal til kai.

Kaptein Øystein Senneseth på ferjen «Færøy» sier at tåken kommer og går.

– Det var så vidt vi så åpningen til kaien, men da vi kom på utsiden var det klart og fint. Og nå er vi på vei inn i en ny tåkebank, sier han.

Klokken 10.30 er alle ferjene i drift.

– Men det er veldig av og på, så vi må nesten ta det som det kommer. Jeg håper det letter, sier Senneseth.

BYBANESPOR I TÅKE, 2022. Fotografi. Foto: Camilla Hamre

Meteorolog overrasket over været

Meteorolog Lars Andreas Selberg ved Vervarslinga på Vestlandet sier at tåken er vanskelig å forklare.

– Prognosene våre sier at det ikke skal være tåke akkurat nå. Også er det tåke over store deler av kysten, sier Selberg til NRK tirsdag formiddag.

Samtidig sier han at Bergen kommunes varsel om luftforurensing ikke stemmer overens med de faktiske observasjonene som gjøres.

VARSLER DÅRLIG LUFTKVALITET: Miljødirektoratet sin prognose om luftkvalitet viser at det vil bli dårlig kvalitet i dag og i morgen. Men de faktiske observasjonene viser helt fin kvalitet på luften. Grafikk: Miljødirektoratet

– Det er modellene våre som tror at det ikke er tåke, så da registreres det som luftforurensing. Men observasjonene sier at det er lite forurensing over hele linjen, sier Selberg.