Syv nye smittede på Haukeland

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Til sammen har nå 17 ansatte testet positivt i smitteutbruddet ved sykehuset.

– Smittesporing pågår. Pasienter og andre ansatte som har vært i nærkontakt med de smittede vil bli kontaktet, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander.

Ifølge sykehuset ser det ut til at dette får mindre konsekvenser, da flere av de smittede allerede hadde tatt forholdsregler.

Sykehusdirektør Eivind Hansen har ikke ønsket å kommentere hvilke avdelinger det er snakk om, men har tidligere bekreftet at smitten er spredt på minst sju ulike avdelinger.

Satt allerede i karantene

Kommunikasjonsdirektøren sier at noen av de nysmittede har sammenheng med allerede kjent smitte på enkeltavdelinger. Heller ikke han vil si konkret hvilke avdelinger som er rammet.

– Men foreløpig er det ingen enkeltavdelinger som er slått ut eller som har fått store driftsmessige konsekvenser, sier Vigander.

Flere av de siste smittede hadde tatt forholdsregler og satt allerede i karantene da de fikk påvist smitte.

Kan komme flere

Sykehuset utelukker ikke at det kan komme flere positive svar de neste dagene.

– Vi har 13.000 ansatte som beveger seg ute i samfunnet. Vi forventer at våre ansatte har god håndhygiene, holder avstand og er bevisste på hvem de er sammen med, sier Vigander.

Adgangen til sykehuset er begrenset, og kun pårørende til pasienter som har et spesielt behov for besøk får nå lov å komme inn.

– Vil du si dere har kontroll på utbruddet?



– Det er alltid farlig å si at man har full kontroll, men vi jobber hele tiden med smittesporing og gjør det vi kan for å hindre at flere skal bli smittet. Det er viktig at dette ikke går ut over pasientene våre og viktige kompetansemiljøer, sier Vigander.

ULIKE AVDELINGER: Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen bekrefter at smittten er spredt på flere ulike avdelinger, men vil ikke si konkret hvilke avdelinger som er rammet av smitteutbruddet. Foto: Øyvind Bjørkum / Kreftforeningen

Ikke smittet på sykehuset

Minst 76 ansatte er satt i karantene og pasienter som kan ha vært i nærkontakt med de smittede blir isolerte på sykehuset.

– Dette er urovekkende og tyder på at smitten er økende i bergensområdet. Det aller meste tyder på at dette er smitte som kommer utenfra, sier sykehusdirektøren.

Helse Bergen melder at de fremover vil oppdaterte smittetallene på sine nettsider klokken 10 hver dag.

Bergen kommune innførte i går strenge koronatiltak i et forsøk på å dempe smitten som nå pågår. Tiltakene vil i første omgang vare i 10 dager.