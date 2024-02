Synnøve Domben ny politisjef i Florø

Synnøve Domben er ny sjef for politiet i Florø, i eitt års vikariat, skriv Firdaposten . Den førre leiaren, Wenke Hope, tok over jobben som leiar for politiet i Sunnfjord etter Dag Fiske i midten av november i fjor.

Synnøve Domben blei konstituert i stillinga til Hope, og ho var også den som fekk jobben. Dei to søkarane var Domben og politioverbetjent Stian Bøhmer. Hope har førebels eitt års permisjon frå jobben som tenestestadsleiar i Florø og Domben er dermed tilsett i eit eitt års vikariat.