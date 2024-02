Syklist til sykehus etter ulykke på Askøy

Fredag ettermiddag rykket nødetater ut til Ravnanger på Askøy, etter melding om en trafikkulykke mellom en syklist og en bil. Syklisten har brukt hjelm, og er våken og ved bevissthet, ifølge politiet.

– Syklisten, en mann i 20-årene, blir tatt med til Haukeland universitetssykehus for sjekk. Han fremstår ok, men det har vært en del krefter i sving og sykkelen bel delt i to, sier operasjonsleder i politiet, Knut Dahl-Michelsen

Politiet har avsluttet på stedet, og bilfører får førerkortet sitt beslaglagt.