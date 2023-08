Syklist funnen skadd i Sunnfjord

Naudetatane rykker ut til ein syklist som er funnen skadd i Kinn i Sunnfjord. Syklisten vart funnen skadd i vegbanen og det verker å vere ei alvorleg ulykke.

– Det fremstår for oss som om det ikkje var nokre direkte vitne til ulykka, så kva som har skjedd er for tidleg for oss å seie, seier operasjonsleiar Knut Mikkelsen.