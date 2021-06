Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Gjenbruksbutikken Den Grønne Sykkel i Bergen la onsdag ut en stillingsannonse, der de søker etter en sykkelmekaniker.

Men det stilles et spesielt krav til potensielle søkere:

De må ikke være vaksinert mot koronavirus.

Utlysningen er omtalt av flere medier, og har fått enorm oppmerksomhet i sosiale medier.

– Det er en prioritering av mennesker med visse holdninger, sier innehaver Tonny Kolås til NRK.

Han mener at kravet er «en lakmustest på opplyste og våkne mennesker som tar ansvar for egen helse og evne til å tenke selv».

Han understreker at han ikke kommer til å kreve opplysninger om ansattes helsetilstand.

– Men vi vil spørre søkere om de har tatt vaksinen. De som har tatt vaksinen, vil ikke bli vurdert som kandidater.

– Skal ikke ha på meg at jeg diskriminerer

Tonny Kolås (49) er vaksineskeptiker. Han hevder blant annet at koronavaksinen kan gi alvorlige langtidsvirkninger.

Stillingsutlysningen har fått flere kunder til å reagere. Noen skriver at de nå vil boikotte butikken.

– Det er trist og leit at dette skader bedriften. Det satt litt langt inne å gå ut med denne kontroversielle holdningen. Jeg forstår at det kan virke provoserende for mange.

Kolås mener likevel at noen må ta «drittjobben» med å opplyse folk.

Han forteller at han det siste døgnet har fått hundre nye venner på Facebook. Der har han fått personlige meldinger fra folk som støtter ham, men som ikke tør å gjøre det offentlig.

Nå er det ingen ansatte i bedriften. Den nyansatte kommer derfor til å bli viktig, sier han.

– Jeg skal ikke ha på meg at jeg diskriminerer noen. Det er normalt å kreve visse kvalifikasjoner i arbeidslivet.

VIL IKKE HA KORONAVAKSINERTE: Innehaver Tonny Kolås av gjenbruksbutikken Den grønne sykkel i Bergen vil ikke ha ansatte som er koronavaksinert. Foto: Elise Angell / NRK

Arbeidstilsynet: – Stilles krav som ikke er lovlig

Arbeidstilsynet har fått med seg saken om sykkelbutikken i Bergen. Etter spørsmål fra NRK har de vurdert saken.

– Vår umiddelbare reaksjon er at her stilles det noen krav som ikke er lovlig å stille, sier leder Vigleik M. Aas for Arbeidstilsynets svartjeneste.

Han viser til arbeidsmiljølovens paragraf 9–3. Den handler om hvilke helseopplysninger en arbeidsgiver kan skaffe seg når de skal ansette noen.

Loven sier at du ikke kan innhente andre helseopplysninger enn det er saklig grunn til.

– Vi mener at det å spørre om hvilke vaksiner en person har tatt ikke er nødvendig for en slik virksomhet som dette. Det kunne det for eksempel vært på en intensivavdeling på et sykehus, men ikke i en sykkelbutikk, sier Aas.

Vil vurdere saken

Arbeidstilsynet har nå den konkrete saken oppe til vurdering.

– Vi er blitt kjent med saken og kikker på den. Den beste løsningen vil være at virksomheten tar Arbeidstilsynets vurdering av lovlighet til etterretning og endrer sin annonsering.

Han legger til:

– Skjer ikke det, får vi se om vi skal gå videre med den og gjøre tilsyn.

– Hva kan bli utfallet av det?

– Vår vurdering er at dette ikke er lovlig. Om det blir tilsyn, kan det ende med et pålegg fra Arbeidstilsynet, men noen forskuttering av en slik vurdering kan jeg naturligvis ikke gi.

– Jeg står på mitt. Stillingsutlysningen vil ikke bli endret. Dersom de kommer til at dette er ulovlig, så må loven endres, sier Kolås.

– Loven kan ikke tvinge meg til å velge arbeidstakere der det er en risiko for alvorlig sykdom i fremtiden. Jeg vil investere i mennesker med god helse.

Innehaveren har tidligere vært i søkelyset, fordi han nektet å betale moms på resirkulerte, gamle sykler.

– Kan være indirekte diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) reagerer også på annonsen.

– Slik stillingsutlysningen er utformet så kan det være snakk om indirekte diskriminering, sier kommunikasjonssjef Edin Babic i LDO.

– Dette fordi personer med nedsatt funksjonsevne som er avhengig av vaksine automatisk stilles i dårligere, fordi de er hindret fra å søke stillingen.

– Jeg har full forståelse for deres resonnement, men jeg er uenig, sier Kolås.

Liten grunn til å frykte langtidseffekter

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket mener at det er liten grunn til å frykte langtidseffekter av koronavaksinen.

Han understreker at det ennå ikke oppdaget noen langtidsvirkninger av dem som er vaksinert.

– Med de aller fleste vaksiner, så kommer bivirkningene i løpet av veldig kort tid. Langtidsvirkninger av vaksiner er veldig sjeldne.

Samtidig er det et veldig godt overvåkningssystem rundt bivirkninger og effektene av vaksinen. Slik at de kan trekke i nødbremsen om det skjer noe.

– Det så vi veldig godt demonstrert da vi fikk de alvorlige bivirkningene med AstraZeneca- vaksinen. Da oppdaget vi det veldig fort, og stanset bruken av den vaksinen.

SJELDEN: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at langtidsvirkninger av vaksiner er veldig sjeldne. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB