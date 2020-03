Sykehjemsbeboer døde som følge av koronaviruset

Personen som har mistet livet var en eldre mann. Han døde på sykehjemmet.

Fem beboere ved samme avdeling har testet positivt som koronasmittet, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

– Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med de etterlatte. I dag går våre tanker til de som har mistet en av sine nærmeste. Dette er også en sterk påminnelse for oss alle om alvoret i situasjonen vi befinner oss i, sier ordfører Marte Mjøs Persen i pressemeldingen.

Vet ikke smittekilden

Fredag avsluttet Bergen kommune smittesporingen rundt den første beboeren som fikk påvist smitte ved sykehjemmet. Da var det fire beboere som hadde fått påvist smitte ved sykehjemmet.

– Når vi får smittetilfeller i Bergen utfører vi smittesporing i samarbeid med smittevernkontoret. De fleste tilfeller kan vi finne ut av hvor smitten kommer fra. Men med den beboeren som døde i dag, har vi ikke klart å finne ut av hvor smitten kommer fra, sier Anita Johansen, etatsdirektør for sykehjemmene i Bergen.

– Er det fare for at flere blir smittet ved sykehjemmet?

– Nå har vi satt i verk en rekke tiltak. Alle beboere ved den avdelingen er isolert, men samtidig venter vi på noen prøvesvar, som ikke har kommet tilbake ennå. Det er vanskelig å si noe med sikkerhet, sier Johansen.

Får smertelindring

Johansen sier de fem pasientene som har fått påvist smitte, får behandling ved sykehjemmet i isolasjon.

– De som er smittet får støttende behandling i form av smertestillende og febernedsettende. Legen vurderer om det er grunnlag for å gi antibiotika eller oksygen for dem som har behov for det, sier hun.

Eldre mann funnet død i Ullensaker

I Ullensaker kommune ble en eldre mann funnet død i sitt hjem på fredag. Mannen ble funnet av hjemmetjenesten som har vært der daglig.

– Det var et uventet dødsfall. Han ble testet, og smitte ble påvist etter hans død. Det er en rutinemessig test som gjøres nå for tiden. Hans pårørende er varslet, og vi har vår dypeste medfølelse med de etterlatte. Dette er et sjokk for dem, sier kommunikasjonssjef Siri Wolland i Ullensaker kommune.

Personer i hjemmetjenesten som har vært hos mannen er satt i karantene.

Kommunen kan ikke oppgi mannens eksakte alder.

– Det var ikke mistanke om at mannen var smittet?

– Nei, det var et helt uventet dødsfall, svarer Wolland.

– Vet dere om han døde av koronaviruset eller med?

– Nei, det vet vi ikke, svarer Wolland.