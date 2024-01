Sydentur enda i retten

I september 2022 skulle mannen reise med fly til Spania, men på veg til flyplassen hadde han fått i seg så mykje alkohol og medisinar at han miste flyet. Då han skulle kjøpe ny billett synte det seg at han ikkje hadde nok pengar. Han stal då 43 000 kroner frå hanskerommet til ein drosjesjåfør som skulle køyre han til ein minibank. Mannen nektar straffskuld, men retten har funne det bevist mannen har gjort det han var sikta for. Mannen er no dømd til 18 dagar fengsel på vilkår, som betyr at han slepp å sone straffa om han ikkje gjer nye lovbrot i prøvetida på to år. Mannen må og betale drosjesjåføren 42 500 kroner, og sakskostnader på 5000 kroner.