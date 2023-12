Svovelsky treffer Noreg i natt: – Heller ein kuriositet enn ein fare

– Svovelskya treffer Noreg rundt klokka fire, pluss minus nokre timar, seier Heiko Klein, koordinator for beredskapsmodellar ved meteorologisk institutt.

Klein seier til VG at det er veldig låge konsentrasjonar av svoveldioksid som vil treffe Vestlandet i natt. Konsentrasjonane skal ikkje vere farlege.

– Svovelskya kjem ikkje til å ha nokon innverknad på menneskeliv, anna enn at ein kan lukte det. Den er heller ein kuriositet enn ein fare, seier Klein til NRK.

I april 2010 vart europeisk luftfart råka av utbrotet frå vulkanen Eyjafjallajökull på Island. Oskeskya strakk seg fleire kilometer opp i atmosfæren og spreiinga førte til at heile luftrommet over Noreg vart stengd 15. april.

– Slik situasjonen er på Island no er risikoen liten for at flytrafikken utanfor Island blir ramma, seier Ira Schaug-Pettersen, seniorinspektør i Luftfartstilsynet.

Flytrafikken på Island kan likevel bli råka av dette.

Vulkanutbrotet på Island skjedde i nærleiken av viktig infrastruktur, slik som hovedveien til flyplassen. Foto: Tomas Bekkavik

Ifølge henne må oskesøyla ha ei betydeleg høgde for å kunne ramme flytrafikken i Noreg. No er oskesøyla oppe i 2-300 meter.

Ho understrekar at me er godt førebudde i Noreg.

– Me har ei nasjonal ekspertgruppe som øver regelmessig på situasjonar som dette.