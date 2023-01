Svindla til seg 138.000 – må i fengsel

Ein mann i 30-åra må i fengsel i 30 dagar etter at han svindla til seg 138.000 kroner frå NAV. I Sogn og Fjordane tingrett tilstod sunnfjordingen alt og forklarte at han underrapporterte timar for å få høgare utbetalingar enn han hadde krav på. Mannen tok sjølv kontakt med NAV og fortalde kva han hadde gjort. Likevel tok det over eit år før saka blei politimeld. Hos politiet blei saka liggande fram til hausten 2022.