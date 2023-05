Svilukt frå vaskemaskin – brannvesenet rykkjer ut

Det er meldt om svilukt frå ei vaskemaskin i Edvard Griegs vei i Bergen. Brannvesenet rykte ut til adressa for å gjennomføra kontroll. Det var ikkje teikn til varmgang i verken maskina eller andre einingar på staden, melder dei. Dei skriv òg at det er svilukt frå maskina og at ho er fjerna frå bygningen.