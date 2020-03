Sjeldan har munnhellet til Knut «Kuppern» Johansen om at «sølv er nederlag» vore meir treffande enn då Sverre Lunde Pedersen fall frå VM-gullet i Amsterdam i 2018.



To år seinare tapte ikkje 27-åringen gullet heime i Vikingskipet. Han vann sølvet.



For denne sesongen har ikkje Pedersen ein gong vore i nærleiken av å vera ein av verdas beste skøyteløparar. Før helga det gjaldt som mest.

– Eg klarte ikkje å sjå korleis eg skulle klare å kome meg til målet, eg har mykje å takke publikum for støtta dei gav meg alle 25 rundane.

Slit etter ulukka

Forma har aldri vorte den same etter sykkelulukka i september. Framleis slit han med hovudskaden han fekk etter ulukka.



Sjølv om Sverre Lunde Pedersen hadde ein teoretisk sjanse til å ta igjen nederlandske Patrick Roest på den avgjerande 10.000-meteren, vart det tidleg klart at kampen stod om å berga sølvmedaljen.

– Det var tøft eg hadde neste ingen krefter igjen.



Etter å ha tapt sekund på sekund i løpet av dei siste rundane, var det berre fattige 66 hundredelar som skilde Pedersen og japanske Seitaro Ichinohe.

– Då eg tapte sekund på siste rundane hadde eg ikkje kontroll i det heile tatt. Det var heilt tomt då eg kom i mål, sa Pedersen til NRK etter løpet.

Vil bli endå sterkare

Marginane var på Lunde Pedersen si side, og osingen kunne innkassera den fjerde sølvmedaljen i allround-VM, den tredje strake.

– Eg er ekstremt godt nøgd med sølv på heimebane, når eg går her gløymer eg førebuingane eg har hatt og blir gira på å vinne. Eg veit eg treng ei skikkeleg førebuing og unngå problem. Patrick Roest var i ei eiga klasse denne helga, eg må gjere det eg kan for å utfordre han om to år.

No ventar tre veker med utan trening for å kome seg heilt etter skaden.