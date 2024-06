Svenske sikta for grovt narkolovbrot

Fredag arresterte politiet ein mann i 50-åra og laurdag vart han framstilt for varetektsfengsling. han er sikta for å hatt på seg 200 gram heroin og for å oppbevare tre våpen, men bestrider dette, opplyser forsvarar Alexander Gonzalo Sele til BA.

Mannen blir varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod, pluss isolasjon, grunna fare for at bevis kan bli øydelagd, får avisa opplyst av vakthavande jurist.