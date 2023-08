Svensk 19-åring klar for Brann

Den svenske fotballspilleren Johanna Renmark er klar for SK Brann. 19-åringen har skrevet kontrakt med klubben ut 2025.

Renmark kommer fra den svenske klubben IK Uppsala, hvor hun er toppscorer.

– Det føles veldig bra. Jeg er veldig giret på resten av sesongen, og veldig glad for å være her, sier hun i en pressemelding på brann.no.



Renmark kan få sin debut i kampen mot Lyn på Brann Stadion 26. august. Signeringen er den siste i rekken av flere spillerkjøp. Tidligere denne uken ble det kjent at Brann også har sikret seg den finske landslagsspilleren Joanna Tynnilä.