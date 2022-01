Sveio, den sørligste kommunen i Vestland fylke, stemte i dag over hvorvidt de ønsker å forbli i Vestland fylke, eller flytte til Rogaland.

Med et flertall på 56 prosent forblir Sveibuene en del av Vestland.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått et såpass klart flertall, sier ordfører i Sveio, Linn Therese Erve (Ap)

Hun skryter av en valgoppslutning på nærmere 60 prosent.

– Jeg tror mange tenker at man har det greit der man er, forteller hun.

To sterke regioner

56 prosent av de som stemte vil forbli i Vestland fylke, mens 43,4 prosent vil til Rogaland. 2762 personer stemte, og av disse stemte 14 personer blankt.

– Vi er en del av to sterke regioner, og da dukker det opp spørsmål med jevne mellomrom om hvorfor vi ikke er en del av Rogaland fylke, som vi funksjonelt sett er en del av.

Ifølge henne blomstret debatten opp igjen når Rogaland ikke ble en del av Vestland fylke. 24. januar skal kommunestyret fatte den endelige beslutningen.

– Vi skal legge stor vekt på hva innbyggerne sier når vi tar stilling til saka, sier Erve.

GRENSELAND: Kartet viser hvor Sveio ligger. De lysegrønne kommunene vurderer å bytte fylke.

Et signal til resten av Sunnhordland

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) er ordfører i Etne kommune og leder i Samarbeidsrådet for Sunnhordland.

– Det er bra at resultatet er så tydelig, og det er klart at det vil være et signal til resten av Sunnhordland, sier hun.

Etne, og seks andre kommuner sør i Vestland, i regionen som kalles Sunnhordland, har vurdert overgang til Rogaland.

De er blant annet misfornøyde med det de opplever som et stort fokus på den nordligste delen av Vestland, gamle Sogn og Fjordane.

– Vi har hatt planer om å kartlegge Sunnhordlands posisjon i Vestland med tanke på overføringer, men vi får ta en fot i bakken og se hva vi gjør nå som resultatet ligger foran oss, sier Bergsvåg Ekrheim.

Ifølge henne vil de fokusere på å styrke samarbeidet mellom de to fylkene.

– Vi har hele veien sagt at Sunnhordland trenger tydelige stemmer inn i Vestland, og det må vi nok være enda mer bevisste på. Grensekommuner som Sveio og Etne kjenner nok litt ekstra på dette, sier hun.

VALGDELTAKELSE: Elisabeth Tollaksen Vikse kom med stemmene fra Vikse. Rundt 60 prosent av de stemmedyktige tok stemmeseddelen fatt i avstemningen. Foto: Olav Røli / NRK

I pose og sekk

– Det er nok et uttrykk for flere ting. Jeg tror en del av innbyggerne i Sveio opplever at de har litt i pose og sekk med tilhørighet til Sunnhordland, sier professor og kommuneforsker ved Universitetet i Bergen, Yngve Flo.

Han understreker at folkeavstemningen til syvende og sist er rådgivende, og at kommunestyret fremdeles har muligheten til å velge å bytte fylke.

– Det sitter nok langt inne å utfordre et flertall som vil beholde det som er. Da må de kunne problematisere hva det er uttrykk for, som ved uvanlig lav valgdeltakelse. Men det kan uansett skape bruduljer, og politikerne kan risikere å bli straffet ved neste valg, forteller han.

IKKE ENDELIG: Professor og valgforsker Yngve Flo understreker at det fremdeles er opp til kommunestyret, men at det trolig sitter langt inne å utfordre flertallet. Foto: Adrian Nyhammer Olsen

Rebelske kommuner finnes det flere av i landet. I Alta i Troms og Finnmark skal det avholdes folkeavstemning om hvor de skal høre til når storfylket oppløses.

Tidligere i høst stemte både Aure og Smøla kommune om å bytte fylke fra Møre og Romsdal til Trøndelag. Begge ble værende.

– Det er jo et spørsmål om reversering inspirerer til mer reversering. Det er muligheter for at vi ikke har sett det siste her. Dette kan jo isolert sett være litt kaldt vann i blodet på de som ønsker overføringer andre steder i landet, sier Flo.

Professoren utelukker ikke at det likevel kan skje endringer på lengre sikt.

– Rogaland knyttes tettere sammen med Rogfast. Vestland er fremdeles et uhåndterlig fylke, og det er fremdeles ei ferje mellom Sunnhordland og fylkessenteret, forteller han.