Svært lange testkøer i Bergen

Mandag er det svært lange køer for testing på Festplassen i Bergen. NRK har fått tips om over halvannen time venting på Festplassen, der køene strekker seg langs hele Lille Lungegårdsvann mandag formiddag. Opp mot 3000 personer har testet seg om mandagene, viser tallene for de siste ukene. – Jeg ser ikke bort i fra at testrekorden fra mars kan ryke, sier legevaktsjef Dagrun Linchausen. Testrekorden er 3408 fra 26. mars.