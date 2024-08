Svært krevende redningsaksjon i elv i Kvinnherad

Det foregår en redningsaksjon i Bondhuselva i Kvinnherad. En person har havnet i elven.

Innsatsleder for brann i Kvinnherad, Are Blokhus sier på telefon til NRK at redningsarbeidet er svært krevende.

– Dette er en veldig stri elv. Det er et møysommelig arbeid både for sikkerhet for mannskap og sikkerhet for personen i elven, sier Blokhus.

Det er fire overflatedykkere ute i vannet. Redningsdykkere fra Sola er også på stedet.