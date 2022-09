Svært knapt fleirtal for å behalda Kinn

Berre 44 stemmer skilde dei som stemte for og mot oppløysing av Kinn kommune i den lokale folkerøystinga i kveld. 49,14 prosent stemte for å behalda Kinn, 48,52 prosent stemte for oppdeling i Vågsøy og Flora. 2,34 prosent har stemt blankt.