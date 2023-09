SV: – Meiningslaust av Ap

– Det er ganske meningslaust at Ap først etter valet legg fram fleire døme på det me må kalla god SV-politikk. Dei avviste våre initiativ til ei samling på venstresida for å få eit byråd som tar rettferd og miljø på alvor, skriv SV.

Det betyr ikkje at SV kallar budsjettforslaget godt.

– Her ligg ikkje eit einaste nytt tiltak innanfor klima og miljø.

SV meiner også at Ap vil auka satsane for sosialhjelp med 7,5 millionar kroner men samtidig kutta 8 millionar kroner i den ekstra straumstøtta, slik at sosialhjelpsmottakarar likevel «går i null».