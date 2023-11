SV vil kutta togprisane

SV vil halvera prisen for togbillettar til barn og studentar, og har tatt det inn i sitt alternative statsbudsjett. Det seier transportpolitisk talsperson Mona Fagerås til NRK.

Ho viser til at ein bergensfamilie droppa tog i haustferien, fordi billetten kom på over 8000 kroner. Familien valde i staden å køyra bil.



– Eg syns dette eksempelet er så grelt, at vi må gjera noko med det, seier Fagerås.

Prisane på togbillettar blei debattert i NRK-programmet Helgemorgen i dag.