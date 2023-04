– Då eg fekk diagnosen for 10 år sidan såg eg ikkje for meg at eg skulle stille til val som politikar. Eg tenkte eg kom til å ha ein jobb der eg berre grov meg ned i bøker.

Suzanne Rødseth går rundt på Vestlandshuset i Bergen. Bygget, kor fylkestinget heldt til, er flunkande nytt. Til hausten blir det truleg arbeidsplassen hennar.

Som Miljøpartiet Dei Grøne sin andrekandidat for fylkesvalet i Vestland er det stor sjanse for at ho kjem inn på fylkestinget.

Då blir ho truleg også den første folkevalde politikaren som er open autist.

Rødseth har jobba som gruppesekretær for Miljøpartiet Dei Grøne det siste året. No stiller ho som andrekandidat for partiet i fylkesvalet i Vestland Foto: Synne Sørenes / NRK

– Mange fordommar

– Eg trur det eigentleg er mange autistar i politikken, men eg kan forstå at ein vel å ikkje vera open om det. Det er mange fordommar mot autistar, seier Rødseth.

Sjølv fekk ho diagnosen som 26 åring. Då hadde ho brukt sju år på å fullføre vidaregåande skule. Det skulle ta nye ni for å fullføre høgare utdanning.

– Det var godt å få ein knagg å henge ting på. Eg følte meg mindre aleine i problemstillingane eg stod i.

Rundt éin prosent av befolkninga har autismespekterdiagnosen, ifølge Helsenorge.

No er 37-åringen opptatt av å bryte ned fordommane mange har om autisme.

– Eg trur autistar i politikken kan trygt stå fram. Og vera med å gi eit breiare bilete av kva ein autist er for noko.

Framleis tabubelagt

Autismeforeningen i Noreg kjenner ikkje til andre politikarar som er opne om å ha autismespekterdiagnosen.

– Det skuldar nok fordommar og ei frykt for diskriminering. Det er framleis tabubelagt å vera autist, seier leiar i Hordaland, Mette I. Fratini Flesland

Ho håpar Rødseth kan inspirere fleire til å fortelje om diagnosen.

– Det er heilt fantastisk at ho står fram. Ho gir håp og viser at det finst moglegheiter. Alle autistar er forskjellige, men eg trur mange er perfekte for eit liv i politikken, nettopp fordi dei ofte er interessert i små detaljar.

Mette I. Fratini Flesland er leiar for Autismeforeningen Hordaland og seier ho ikkje har noko kjennskap til andre politikarar som er opne om autismediagnosen. Foto: Synne Sørenes / NRK

Har ikkje oversikt

I 2022 gav Likestillingssenteret ut ein rapport om deltaking og representasjon i kommunepolitikken i Noreg.

Rapporten gav oversikt over kjønn, alder og etnisitet blant lokalpolitikarar, men ikkje om funksjonsvariasjonar.

– Me ynskja å få ein oversikt også over funksjonshemma, men personvern gjer det ulovleg å spørje om sjukdom eller diagnosar, fortel Annette Solberg i Likestillingssenteret.

Difor veit dei ikkje kor mange med ulike funksjonsvariasjonar som er representert i norsk politikk.

– Det er enormt viktig at alle typar menneske er aktiv i politikken. Dess fleire ulike stemmer, dess meir demokratisk blir samfunnet, meiner ho.

Rødseth meiner ho er ein god politikar fordi ho blir ekstra engasjert i ulike tema. Foto: Synne Sørenes / NRK

Må leggast til rette

Rødseth meiner diagnosen gjer ho fleire fordelar i arbeidet som politikar.

– Eg kan blir veldig engasjert i saker og les meg meir opp enn dei fleste. Eg er veldig uthalden og kan jobbe i timevis med same arbeidsoppgåve.

At ho ikkje fungerer like bra ute på stand eller til å bygge nettverk er ei utfordring, men ikkje ein stoppar for livet som politikar, meiner ho.

– Eg er nok betre på å skrive valprogram enn å snakke med hundrevis av personar på gata. Men eg får mykje ut av dei nære møta med mennesker som treng endring.

Ho meiner det generelt må leggast meir til rette for personar med ulike funksjonsvariasjonar.

– Legg ein til rette for éin person eller gruppe gjer det som oftast fordelar for andre også. Ei rullestolrampe gjer personen i rullestol tilgang til møtelokalet, men også småbarnsforeldra med barnevogn og pensjonisten med rullator.