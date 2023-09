Supportarar vil ha bømling som FKH-trenar

Eirik Mæland frå Bømlo er lansert som ein populær kandidat som FKH-trenar etter Jostein Grindhaug, skriv Haugesunds Avis. Grindhaug trekte seg denne veka etter dårlege resultat. Det er ein av laget største supportarar som har hatt avstemming på X. Og der toppar Mæland lista. Eirik Mæland er tidlegare FKH-spelar, og no assistenttrenar i Molde. Avisa skriv vidare at Mæland, i tospann med noverande Start-trenar Sindre Tjelmeland frå Etne, hadde vore optimalt. Dei to er bestekompisar.