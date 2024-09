Sunnhordland kraftlag kjøper Midfjellet Vindkraft

Sunnhordland kraftlag kjøper Midfjellet Vindkraft i Fitjar kommune sammen med Fitjar kraftlag. Med kjøpet øker Sunnhordland kraftlag kraftproduksjonen med nesten 15 prosent, eller fra 2,8 til 3,2 terawatt timer.

– Lokalt eierskap er viktig for oss. Derfor er vi glade for at Fitjar kraftlag øker vår eierandel i Midtfjellet Vindkraft, og at SKL er de vi skal samarbeide med, sier Agnar Aarskog, styreleder i Fitjar kraftlag i en pressemelding.

Midfjellet Vindkraft liggerr i Fitjar kommune. Anlegget har 55 turbiner og produserer strøm tilsvarende behovet til 60 000 mennesker årlig.